Live-Ticker

7. Minute / Spielstand 5:4

Zwei Minuten Zeitstrafe gegen Magdeburgs Musa.

6. Minute / Spielstand 4:4

SCM-Trainer Wiegert hatte vor dem Spiel vor der offensiven HCE-Deckung gewarnt. Die 6:0-Deckung wirklich gefährlich. Schon drei Tore von Link.

. Minute / Spielstand 3:2

Es geht hin und her. Steinert erhöht für Erlangen, Zelenovic erzielt den Anschluss für den SCM. Dann scheitert Erlangens Haass.

3. Minute / Spielstand 2:1

Zwei Tore von Erlangens Nikolai Link, der HC hat das Spiel gedreht.

1. Minute / Spielstand 0:1

Der SCM führt. Musa bringt die Gäste in Führung.

1. Minute / Spielstand 0:0

Die Partie läuft. Der SCM hat Anwurf. Aber gleich eine Chance vergeben.

Vor dem Spiel

Ein besonderes Achtungszeichen: Erlangen erkämpfte zuletzt ein 25:25 gegen Meister Rhein-Neckar Löwen.

Vor dem Spiel

Der SCM ist favorisiert. Aber Erlangen punktete in den letzten fünf von sechs Spielen. Vorsicht ist also beim SCM angebracht.

Vor dem Spiel

Der SCM, Tabellenvierter der Bundesliga, muss beim Zwölften, Erlangen, ran.

Vor dem Spiel

Letztes Auswärtsspiel der Magdeburger in dieser Spielzeit. Am Donnerstag gastieren sie in Erlangen. Anwurf ist um 19 Uhr.