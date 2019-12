64' Tor für Erzgeb. Aue - 2:0! Nazarov bleibt eiskalt, schickt Burchert in die falsche Ecke und trifft flach links. Siebtes Saisontor für ihn - und das in seinem 100. Zweitligaspiel für Aue.

63' Elfmeter für Erzgeb. Aue! Starker Konter nach einer guten Rettungstat von Männel - Krüger bringt das halbe Feld mit Ball am Fuß hinter sich und wird im Strafraum von Jaeckel gelegt. Berechtigt.

59' Aue bleibt druckvoll Sehenswerte Einzelaktion von Strauß, der die Seite gewechselt hat, von links nach innen zieht und Burchert mit einem Flatterball aus 20 Metern zu einer guten Parade zwingt.

58' Baumgart fehlt nicht viel Endlich mal wieder Fußball. Über links kommt der Ball zurück an die Strafraumgrenze, wo sich Baumgart direkt probiert - sein Flachschuss verfehlt knapp rechts das Tor.

57' Thomsen bewahrt die Ruhe Trotz der zugenommenen Intensität und wiederholter Nickligkeiten bleibt der Schiri die Ruhe selbst - wirft nicht hektisch mit Karten um sich.

54' Kein Spielfluss Männels Behandlungspause ist die längste von nun wiederholten Unterbrechungen - im 20-Sekunden- Takt muss Thomsen gerade Fouls abpfeifen.

51' Männel macht weiter, mit Turban Die Behandlungspause ist vorbei. Männel hat Pflaster und Turban bekommen und Schiri Thomsen gibt das Spiel nach intensiver Erkundigung bei Männel wieder frei.

48' Männel wird behandelt Fürth spielt sich schnurstracks über die rechte Bahn frei, Hrgota bringt den Ball scharf nach innen, Männel schnappt ihn sich, Nielsen kommt zu spät und erwischt den Auer am Kopf. Er blutet am Kopf.

46' Wechsel bei Erzgeb. Aue ... Rizzuto, der angeschlagen war, wird sie nicht mehr vom Feld aus erleben. Baumgart hat seinen Platz mit Wiederanpfiff eingenommen.

46' Die zweite Hälfte läuft Die letzten 45 Auer Zweitliga-Minuten des Jahres laufen.

45.+1' Pause im Erzgebirge Kurz darauf pfeift Thomsen in die Pause. Aue liegt nach Hochscheidts fünftem Saisontor in Führung. Wenige Minuten zuvor hatte Fürths Hrgota den Pfosten getroffen. Wir melden uns pünktlich zurück.

45+1' Männels Gratwanderung Männel verstrickt sich an der rechten Strafraumkante leichtsinnig in ein Dribbling mit Nielsen, kommt nur halb am Fürther vorbei, der ihn dann etwas zu plump angeht: Freistoß für Aue, aber mit Glück.

45' Seguins Standards ... ... - diesmal ein Freistoß aus dem Halbfeld - sind durchaus gefährlich, diesmal ist abermals Sarpei jedoch überrascht, weil er von einem Auer irritiert wird, und köpft weit vorbei.

42' Riese schaufelt Sehr gute Freistoßposition für Riese zentral vor dem Fürther Strafraum - der Auer probiert es mit einem Schlenzer, der jedoch zum Schaufler ausartet und zwei Meter drüber fliegt.

40' Aue nutzt den Raum nicht Zum wiederholten Mal bekommen die Auer einigen Raum über die rechte Außenbahn - diesmal steckt Krüger für Strauß durch, der sich den Ball dann zu weit vorlegt.

38' Gelbe Karte für Gr. Fürth Auch den zweiten Karton sieht ein Fürther. Hrgota läuft Nazarov etwas ungestüm in die Hacken.

35' Gewagt, aber bereinigt Kurz darauf bekommt Männel einen Rückpass auf das eigene Tor, statt daneben - glücklicherweise ist der Keeper hellwach im Rückwärtslaufen und klärt zwei Meter vor der Linie.

35' Männel muss nicht eingreifen Fürther Freistoß von der rechten Seite, nachdem Riese den Ball an die Hand bekommen hatte: Aber Mohrs Versuch auf den kurzen Pfosten kullert rechts vorbei.

33' Gute Kombination, lascher Schuss Nach einiger Zeit kombinieren sich die Gäste mal wieder ansehnlich in die Gefahrenzone: Hrgota schickt Nielsen, der legt quer für Ernst, dessen Innenspannstoß von der Strafraumgrenze aber Männel null Probleme bereitet.

29' Gelbe Karte für Gr. Fürth Erster Karton der Partie. Fürths Raum hat bei einem hohen Ball Strauß nicht im Blick und kollidiert rustikal mit dem Auer im Sprung.

28' Bollwerk Riese Seguins Eckball von rechts findet im Zentrum Mitspieler Sarpei, der zum Schuss ausholt, doch im perfekten Moment vom stark verteidigenden Riese abgeblockt wird.

25' Platz für Krüger über rechts Hochscheidt steckt auf halbrechts für Krüger durch, zwei Fürther sind düpiert, allerdings bringt Krüger die versuchte Eingabe nicht bis in die Gefahrenzone.

22' Hochscheidt läuft zum ... ... Freistoß von links nach der Strafraumgrenze an, holt dann jedoch zu weit aus - sein Ball fliegt hoch am langen Pfosten vorbei, ohne dass ein Mitspieler in der Nähe war.

19' Fürth aktuell ohne Ideen Das "Kleeblatt" begann stark und mit einigem Druck - aber von der Auer Führung müssen sich die Gäste derzeit sichtbar erholen. Aue steht defensiv gut, Fürth fällt wenig ein.

15' Die "Veilchen" bleiben dran Gleich noch ein kleines Ausrufezeichen hinterher: Fürth- Keeper Burchert muss sich bei Krügers Fernschuss gewaltig strecken.

13' Tor für Erzgeb. Aue - 1:0! Aue ist vorn! Raum unterläuft einen Diagonalball in den Strafraum, davon profitiert Nazarov, der den Ball einfach scharf an den langen Pfosten bringt, wo Hochscheidt nur den Fuß hinhalten braucht.

11' Mihojevic' guter Ballgewinn ... ... nahe der Mittellinie eröffnet eine kleine Lücke, aber Fürth rückt eilig zusammen - Nazarov wird eingekreist, muss querspielen, schließlich verliert Rizzuto in Unterzahl den Ball.

8' Fürth läuft früh an ... ... bei Auer Ballbesitz. Männel mimt den Libero, verteilt trotz versuchten Drucks der Gäste in aller Ruhe den Ball nach links und rechts - ehe Mihojevic zum langen Ball ansetzt, der keinen Abnehmer findet.

5' Es klatscht am Pfosten Glück für die Gastgeber. Hrgota - seit Wochen in bestechender Form - setzt zum verdeckten Linksschuss aus 18 Metern an, der flach an den Pfosten klatscht.

3' Erste Annäherung Riese und Hochscheidt konferieren vor dem ersten Auer Freistoß in der Nähe des Fürther Kastens. Riese bekommt den Vorzug und schlenzt aus 23 Metern zwei Meter rechts vorbei.

1' Die Partie läuft Schiri Martin Thomsen hat angepfiffen - die Gastgeber hatten den Anstoß.

Gleich geht's los "Der Steiger kommt" schallt es aus den Stadionboxen, während die beiden Kontrahenten den Rasen betreten- Aue spielt in weißen Trikots und lila Hosen. Fürth klassisch in Grün.

Leonhardts Weihnachtswünsche Helge Leonhardt hat es sich soeben nicht nehmen lassen, via Stadionmikro beste Weihnachtswünsche an das Publikum zu richten. Gleich laufen die Mannschaften ein.

Nazarovs Jubiläum Damit steht auch fest, dass Aues Offensivmann Dimitrij Nazarov in nunmehr knapp zehn Minuten sein bereits 100. Zweitligaspiel für den FCE bestreiten wird.

Schuster verändert nichts Auch FCE-Trainer Dirk Schuster bleibt der Startelf der Vorwoche gegen Regensburg (1:0) treu. Heißt auch: Louis Samson dürfte wieder den zentralen Part in einer Dreierkette vor Keeper Martin Männel geben.

Fürth beginnt ... ... mit der identischen Startelf wie zuletzt beim Auswärts- Kantersieg in Karlsruhe (5:1). Im zentralen Mittelfeld unverzichtbar: Paul Seguin, Sohn von FCM-Legende Wolfgang Seguin.

"Müssen ans Limit gehen" Überhaupt macht die jüngste Vergangenheit Mut: Der FCE holte zehn Punkte aus den letzten vier direkten Duellen. Dennoch warnte FCE- Kapitän Martin Männel wohlweislich: "Wir müssen definitiv an unser Limit gehen."

Auftaktsieg im Hinspiel Das Hinspiel zum Saisonauftakt Ende Julia am Fürther Ronhof entschieden eiskalte Auer - noch unter Schusters Vorgänger Daniel Meyer - dank der Treffer von Dimitrij Nazarov und Jan Hochscheidt mit 2:0 für sich.

Schuster mit viel Respekt FCE-Cheftrainer Dirk Schuster zollt den Franken jedenfalls großen Respekt: "Fürth habe "eine sehr hohe fußballerische Qualität", spiele "unwahrscheinlich flexibel, mit vielen Positionswechseln, hoch gestellten Außenverteidiger."

Direkter Tabellennachbar Nach zwei klaren Siegen zuletzt beim KSC (5:1) und gegen Bochum (3:1) liegt das "Kleeblatt" mit einem Zähler weniger direkt hinter Aue auf Rang sieben.