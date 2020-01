Chemie in Abstiegsgefahr

Durch die schwierige Tabellensituation in der 3. Liga (Chemnitz und Jena weiter in akuter Abstiegsgefahr) brauchen die Chemiker wohl jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Schließlich könnte es am Ende der Saison auch vier Absteiger aus der Regionalliga Nordost geben.