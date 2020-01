"Die Startformation vom Dienstag ist nicht in Stein gemeißelt. Wir sind an der Zielvorgabe, vor allem wie wir aufgetreten sind, in Wiesbaden vorbeigeschrammt. Veränderungen in der Aufstellung sind daher möglich."

"Aue ist eine Heimmacht mit unglaublicher Kampfkraft. Uns erwartet Robustheit. Am gefährlichsten ist Aue in den Umschaltmomenten."

Zeigt Erzgebirge Aue Reaktion?

So hatte sich Erzgebirge Aue nicht den Start ins neue Punktspieljahr vorgestellt. Nach dem schlappen 0:1 in Wiesbaden sagte Trainer Dirk Schuster: "Es brodelt ein bisschen in mir. Wie wir auftraten, so kann man nicht in der 2. Liga bestehen. Wir wirkten selbstzufrieden und sorglos."