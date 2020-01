Die Partie in der Vorrunde konnte Halle mit 2:0 gewinnen. Mai (53.) und Sohm (76.) trafen für den HFC.

Man hat in der Tat zuletzt das Gefühl gehabt, der Kopf, sprich die Chance auf den Aufstieg, beflügele den HFC nicht unbedingt ...

Halle hat nicht nur den Auftakt 2020 vergeigt, sondern insgesamt in den vergangenen vier Partien nicht mehr gewonnen.

Nach Marcel Hilßner und Anthony Syhre holte der HFC am Freitag den dritten Neuen mit Janek Sternberg vom 1. FC Kaiserslautern. Der ist am Freitag aber noch nicht spielberechtigt.

Schließlich will man in der Rückrunde vorne angreifen. Diese Attacke soll nun mit dem Spiel gegen Viktoria Köln beginnen.

Scharte ausmerzen?

Halle will den missratenen Auftakt beim 0:1 in Rostock am Freitag ausmerzen.