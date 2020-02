Bei den "Himmelblauen" gibt es vier Veränderungen in der Startelf. Neu dabei sind Hoheneder, Sirigu, Campulka und Bozic.

Marius Kleinsorge, der im Training über muskuläre Probleme klagte, fehlt heute. Für ihn rückt René Guder in die Meppener Startelf.

Profivertrag für Grevink

Meppen zog jüngst Angriffstalent Niels Grevink endgültig zu den Profis hoch. Der 22-Jährige, der mit ins Trainingslager in die Türkei gereist war, erhielt einen Vertag bis Sommer 2021. Bislang war Grevink in der zweiten Mannschaft des SVM in der Bezirksliga aktiv.