Langer Ball an die linke Seitenlinie: Didavi verfolgt Mihojevic, grätscht etwas sehr robust und bekommt dafür die Ermahnung von Schiri Rohde.

Die Gastgeber haben angestoßen - die Partie läuft. Aue in traditionellem Veilchenlila.

"Letzte Woche hat Aue gezeigt, dass es in die Lage ist, gute Gegner zu ärgern", warnte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo sein Team vor den "Veilchen", die Spitzenreiter Bielefeld bekanntermaßen zuletzt ein 0:0 abgerungen hatten.

Bei den Stuttgartern muss u.a. der ehemalige HFC-Stammkeeper Fabian Bredlow nach seinem - zugegeben nicht ganz glücklichen - Pokal- Einsatz in Leverkusen wieder der etatmäßigen Nummer 1 Gregor Kobel weichen.

Aue-Cheftrainer Dirk Schuster bringt im Vergleich zum Bielefeld- Remis zwei Neue in der Startelf. Strauß ersetzt den gelbgesperrten Rizzuto. Daferner beginnt im Angriff für Krüger, der die Woche über mit einem Infekt zu kämpfen hatte, aber immerhin auf der Bank sitzt.

Auswärtsschwache Auer

Aue hat in bislang zehn Auswärtsspielen dieser Saison erst sechs Punkte geholt. Der einzige Sieg (in Fürth) datiert vom ersten Spieltag. Samstagsgegner Stuttgart steht an der Spitze der Heimtabelle - punktgleich mit: Erzgebirge Aue.