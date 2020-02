"Wundertüte"

Matthias Peßolat, der Wacker gemeinsam mit Tino Berbig weiter interimsmäßig trainiert blickte auf der offiziellen Vereinshomepage hinaus: "Was uns angeht, so ist es natürlich auch eine kleine Wundertüte." Zwar habe man "viel Vertrauen in die Jungs", wisse aber "halt trotzdem nicht so wirklich, wo man steht."