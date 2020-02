Es ist angerichtet, der Platz in Meuselwitz wie immer in einem tollen Zustand. Jetzt noch die Hymne des ZFC, dann kommen gleich beide Teams.

Quiring, Förster und Kemke bei den Gästen auf der Bank, dafür rücken N'zi, Stephan und Scheffel in die Startelf.

"Wäre interessante Aufgabe. Verein muss aber vernünftig geführt werden. Was wir dort erleben, das geht seit Jahren so."

ZFC-Trainer Heiko Weber will Neuzugang Becker erstmal auf die Bank setzen. Ansonsten sind bis auf Breitfelder (Leiste) alle fit.

Lichtenberg terminiert

Das am Wochenende ausgefallene Spiel in Berlin wird am 25. Februar nachgeholt. Ein Dienstag, 15:30 Uhr. Wahnsinn.