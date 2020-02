Schiedsrichter der Partie ist mit Marco Fritz übrigens derjenige Unparteiische, der auch den einzigen RB-Sieg über die Bayern pfiff (2:1, am 18. März 2018).

Bei den Bayern könnte es vor allem im Mittelfeld Wechsel im Vergleich zum 4:3 gegen Hoffenheim im Pokal geben: So könnten Thiago und Goretzka für Coutinho und Tolisso beginnen.

Werner in Startelf?

Ein Blick in die voraussichtlichen Aufstellungen verrät, dass Timo Werner bei RB gegenüber der Pokalpleite in Frankfurt wieder in die Startelf rücken könnte. Dann müsste Poulsen auf die Bank. Ebenfalls dürfte im Tor Gulacsi für Mvogo reinrotieren.