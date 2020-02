"Wir haben nicht ewig Zeit" - mit diesen Worten wird HFC-Coach Ziegner auf der Vereins-Homepage zitiert. Gelingt die Trendwende? Wir bleiben für Euch am Ball!

Bayern II strotzt hingegen vor Selbstvertrauen. Aus den vergangenen vier Spielen holte der "kleine" FCB zehn Punkte und entfernte sich so von den Abstiegsrängen.

Negativlauf sorgt für Druck

In der Liga holte der HFC aus den vergangenen sechs Spielen nur einen Punkt. Zudem flog Halle in Halberstadt aus dem FSA-Pokal. Trainer Torsten Ziegner geriet zuletzt stärker in die Kritik.