MSV-Coach Lieberknecht ist erstmals als Coach im Stadion Zwickau. Als Spieler war er am 15.03.1998 mit Mainz 05 in der 2. Bundesliga hier. Damals gab es ein 0:0 im Westsachsenstadion.

In Zwickau ist es bedeckt bei etwa zehn Grad Celsius. Momentan ist es trocken. Schiedsrichter ist Florian Lechner.

Mittelstürmer Vermeij darf sich heute probieren. Zudem rücken der offensive Mittelfeldspieler Daschner und Rechtsaußen Budimbu in die Startelf.

Beim FSV Zwickau rücken mit Nils Miatke und Julius Reinhardt (nach Muskelfaserriss) zwei Neue in die Startelf. Dafür sitzen Fabio Viteritti und Can Coskun auf der Ersatzbank.

FSV-Coach Enochs beschreibt: "Wir wissen, dass wir besser spielen müssen, wenn wir die Ergebnisse holen wollen. Wir sind nicht so gut, dass wir viele Fehler machen können und trotzdem ein Spiel gewinnen."

Rechtsverteidiger Marcus Godinho sagt: "Das wird für uns ein wichtiges Spiel. In dieser Woche haben wir uns darauf konzentriert, mehr Fußball zu spielen. In Jena war es zu viel Kampf, wir konnten keine Chancen kreieren."

Zwickaus Davy Frick erklärt: "Wir wollen im besten Falle gewinnen, da ist es egal, ob der Tabellenführer kommt oder jemand, der im Keller steht. Wir haben noch etwas gutzumachen. Die Niederlage in Jena tut immer noch weh."

Etwa 400 Fans begleiten den MSV am Sonntag. Zwickau kommt auf einen Schnitt von 5.800 Zuschauern pro Heimspiel. Den Topwert gab es mit 8.858 gegen Magdeburg.

Bisher trafen beide Teams fünfmal aufeinander. Erst einmal setzten sich die Zwickauer durch. Das war 1996 in der 2. Bundesliga durch ein Tor von Jörg Kirsten in der 88. Minute.

Trifft Viteritti?

Beim FSV ist Stürmer Elias Huth (Mittelfußbruch) in der Torschützenliste mit acht Treffern vorn - dicht gefolgt von Fabio Viteritti, der am Montag per Elfmeter sein siebtes Saisontor erzielte.