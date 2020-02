Dafür ist das Erzgebirgsstadion eine wahre Festung: Als einziges Team in der laufenden Zweitliga- Saison ist Aue vor den eigenen Fans ungeschlagen.

Das 2:1 gegen die Hamburger am Montag war aber mehr als nervenaufreibend, da es in der Nachspielzeit noch einen Elfer und einen indirekten Freistoß für St. Pauli gab - beide wurden vergeben.

KSV in Form

Die "Störche" sind dagegen gut in Form und bereits seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge (in Karlsruhe und gegen St. Pauli).