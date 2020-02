Bei den Löwen fehlt Wein, für ihn beginnt der Ex-Augsburger Rieder in der Dreierkette, rechts läuft der Ex- Magdeburger Dennis Erdmann auf.

Statt des an Grippe erkrankten Ernst könnte Rother rechts hinten agieren. Auch Jacobsen rückt wohl vom Mittelfeld in die Abwehr, auf der linken Seite.

Die Löwen haben im ihrem so geliebten eigenen, kleinen Stadion in dieser Saison erst einmal verloren.

3. Liga

Nun treten beide, die vom Anspruch her mindestens in Liga 2 gehören, in der 3. Liga gegeneinander an.