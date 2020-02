Ticker

VfL-Aufstellung Auch Daniel Thioune nimmt zwei Änderungen in der Startelf vor: Alvarez ersetzt den gesperrten Ceesay und Trapp kommt für van Aken in die Partie.

Aue-Aufstellung Dirk Schuster wechselt in der Startaufstellung auf 2 Positionen: Gonther ersetzt Mihojevic und Nazarov ersetzt Krüger.

Auer Abwehrchef wieder an Bord Sören Gonther ist nach abgesessener Gelb-Sperre zurück im Kader und richtet einen Apell an sein Team: "Wir müssen wieder die Gier und den unbedingten Willen aus der Hinrunde entwickeln. Jeder muss heiß sein, vorn das Tor zu machen und hinten das Gegentor zu verhindern", sagte Gonther.

Ausfälle beim FCE Neben den beiden Langzeitverletzten Kalig und Breitkreuz muss der FCE auf einen dritten Verteidiger verzichten. Malcolm Cacutalua, der sich im Training am Ellbogen verletzt hat, fällt ebenfalls aus.

Schuster glaubt an Trendwende "Die Moral in der Mannschaft ist trotzdem total an Ordnung. Ich glaube daran, dass wir in Osnabrück ein gutes Spiel machen werden," sagte der FCE-Coach auf der Pressekonferenz.

PK: Schuster fordert Kompaktheit "Der VfL hat vor allem im eigenen Stadion sehr gute Spiele mit viel Power nach vorn abgeliefert. Da müssen wir kompakt dagegenhalten, wollen aber auch Nadelstiche nach vorn setzen", betonte Schuster.

FCE gewann "Hinspiel" In Hinrunden-Duell der beiden Mannschaften siegten übrigens die Sachsen mit 1:0. Der Torschütze war damals Tom Baumgart.

VfL ohne zwei Gegen den FCE muss VfL-Trainer Thioune auf den verletzten Offensivmann Etienne Amenyido verzichten. Zudem fehlt Stürmer Assan Ceesay rotgesperrt.

VfL-Coach hofft auf Heimvorteil Daniel Thioune setzt im Spiel gegen Aue besonders auf die Unterstützung der eigenen Fans: "Wir brauchen die Kurve hinter uns am Freitag. Wir befinden uns nicht in der besten Phase, die Brücke muss am Freitag beben!"

Helge Leonhardt fordert Reaktion "Wir dürfen nicht zu selbstzufrieden sein und müssen schnell wieder in die Spur kommen", sagte der 61-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Sonst kann es noch ganz eklig werden. Am Freitag sollten wir in Osnabrück punkten."

Mittelfeld-Duell Beide Teams stehen derzeit im undankbaren Mittelfeld der Tabelle. Es trifft der 10. (Osnabrück) auf den 8. (Aue).

Der VfL-Motor stottert ebenfalls Auch für den Gastgeber Osnabrück läuft es bisher suboptimal im neuen Jahr. Die Niedersachsen holten bisher 2 Punkte und erzielten dabei 4 Tore.

Bisher kein Glück in 2020 4 Spiele - 1 Punkt und 1 Tor. Die Bilanz der Auer in der Rückrunde ist ernüchternd. Zumindest erzielte der FCE nach 3 torlosen Partien zuletzt durch Nazarov den ersten Treffer in 2020.