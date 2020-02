Zusammenfassung

Am Ende war es ein Unentschieden der schwächeren Art, bei dem sich beide Teams sich mehr oder weniger neutralisiert haben. Viel Kampf im Mittelfeld und viele Fehlpäses bestimmten das Geschehen über weite Strecken. Beide Teams bleiben das dritte Spiel in Folge ungeschlagen aber der eine Punkt hilft keiner Mannschaft so richtig in der aktuellen Tabellensituation.