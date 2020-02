Ihr könnt bei diesem mit Spannung erwarteten Spiel direkt dabei sein! "Sport im Osten" überträgt die Partie am Samstag LIVE ab 14 Uhr im Fernsehen und im Livestream. Ebenso könnt ihr auch in unserer SpiO-App live dabei sein. Wir wünschen euch viel Spaß.

Ob Christian Kühlwetter, Florian Pick oder Timmy Thiele, die Offensivabteilung des FCK präsentiert sich in den letzten Wochen einfach zu harmlos. Dazu kommt, dass der aus Dresden gekommene zweitligaerfahrene Lukas Röser in Kaiserslautern immer noch nicht angekommen ist.

Kein Favorit in Sicht

So richtig ein Favorit kann man in dieser Partie nicht ausmachen. Drei Partien bestritten bestritten beide Teams in der Vergangenheit gegeneinander. Dabei gab es zwei 1:1-Unentschieden. Lediglich das Spiel rissen sich die "Roten Teufel" unter den Nagel und gewannen in einem wahren Schlagabtausch mit 5:3 im Zwickauer Rund.