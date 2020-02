Dynamo Dresden ist in Regensburg angekommen. Als nächstes erwarten wir die Mannschaftsaufstellungen.

Für Dresden geht es heute Abend in Regensburg darum, den Abstand auf den Relegationsplatz zu verkürzen. 1.400 Dynamo-Fans werden ihr Team unterstützen.

Am Donnerstag meldete Dynamo, dass am Samstag ein Test gegen den Berliner AK stattfindet. Nur wenige Stunden später wurde abgesagt. Wegen verletzungsbedingter Ausfälle aufseiten Dynamos.

Nur in der SpiO-App gibt es die Partie Regensburg gegen Dynamo live im Ticker und gleichzeitig Live-Einblendungen bei MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio. Wir freuen uns schon auf Freitag!

Zuvor will Dynamo Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Das Spiel in Regensburg ist schließlich auch die Generalprobe für das Sachsen-Duell gegen Aue.

Nachdem das Sportgericht des DFB den Einspruch von Dynamo gegen die Wertung des Spiels gegen Darmstadt 98 zurückgewiesen hatte, findet die mündliche Verhandlung nun am 2. März statt.

Dresden hat acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Trainer Markus Kauczinski muss zudem personell umstellen. Neben Torjäger Marco Terrazzino (Muskelfaserriss) fehlte auch Jannik Müller (Leistenbruch) am Dienstag beim Training.

SGD - gern gegen Regensburg

Fünf Siege und zwei Remis - so lautet die Bilanz von Dynamo gegen Regensburg in der 2. Liga. Auch in der Hinrunde gewann Dresden (2:1), Koné und Ballas trafen für Dynamo.