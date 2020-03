28' Hartes Duell Weghörst gegen Upamecano. 1,97 Metern gegen 1,86 Meter. Oder 84 kg gegen 90 kg.

24' Missverständnis Zwischen den "alten Recken" Forsberg und Poulsen.

21' Nagelsmann wenig angetan Der RB-Coach ist sauer, weil sein Team in der Rückwärtsbewegung doch einige Lücken lässt.

19' Upamecano Erst klärt er im Laufduell entschlossen, dann wehrt er mit der Brust einen Fernschuss ab - Upamecano wieder einmal als RB-Fels in der Brandung.

15' Spektakulär Nach einer Hereingabe von Sabitzer klärt Casteels mit einer herrlichen Flugeinlage.

13' Lebendiger Auftakt Beide Teams suchen immer wieder den Weg nach vorne.

12' Forsberg nicht zu stoppen, sein Chip- Ball auf Schick misslingt aber dann, Casteels klärt.

11' Starker Defensivzweikampf von Nkunku, der da Brekalo abläuft.

10' Konsequenzen hat das Plakat jedenfalls nicht.

9' Banner WOB-Fankurve Da steht sinngemäß, dass sich der DFB selbst ... soll ... na wissen es schon. Nicht ganz jugendfrei ist es jedenfalls.

7' Konter WOB Schneller Angriff über links. Otavio knallt den Ball aufs Kurze Eck - Gulacsi rettet zur Ecke.

6' Chance WOB Mehmedi mit einem ersten Schuss aus 18 Metern, flach nach links ins Eck - Gulacsi ist da.

4' Wölfe-Trainer Glasner sagte vorab, man wolle nicht zu hoch anlaufen. Das sieht auch gerade so aus.

1' Anpfiff Es geht los.

Referee Der heißt Daniel Schlager und pfeift RB erstmals in dieser Saison. Seit 2018 darf der 30-Jährige in der Bundesliga ran.

Begrüßung Die beiden Trainer begrüßen sich in den Katakomben.

Beide Teams betreten das Feld.

RB-Choreo "Block 28 ist immer da" heißt es da.

Top-Vorbereiter Wer hat die letzten fünf Tore von RB vorbereitet? Ein Mann, Christopher Nkunku. Überragend.

Muster an Beständigkeit In den vergangenen 21 Pflicht- Partien gab es übrigens nur ganze zwei Niederlagen - beide kurioserweise in Frankfurt. Das ist schon ein Muster an Beständigkeit.

So gesehen ist der Wechsel von Werner zu Poulsen vielleicht gar nicht so verkehrt.

Defensive Die WOB-Defensive musste aber eben auch sieben von zwölf Rückrunden- Gegentreffern per Kopf hinnehmen. Mal sehen, ob der kopfstarke Schick heute auch trifft.

Kopfsache 2 Bei den Wölfen waren es sogar fünf Treffer in den vergangenen fünf Begegungen.

Kopfsache Beide Mannschaften trafen am vergangenen Spieltag per Kopf: Wolfsburg 2x, RB 1x. Die Sachsen waren in den vergangenen drei BL- Partien jeweils per Kopf erfolgreich - das gab es in ihrer jungen BL- Geschichte noch nie.

Ungeschlagen Beide Teams sind längere Zeit ungeschlagen: Wolfsburg seit sieben Pflichtspielen, RB seit fünf.

Timo Werner Der Nationalangreifer von RB sitzt immerhin auf der Ersatzbank.

Ginczek VfL-Angreifer Daniel Ginczek hat es zumindest auf die Bank geschafft.

Wolfsburg Bei den Wölfen hat es der angeschlagene Rechtsverteidiger Mbabu nicht in den Kader geschafft. Für ihn spielt Steffen auf die rechte Seite.

Kleine Überraschung Forsberg für Adams - das ist eine kleine Überraschung. Relativ offensive Ausrichtung.

Aufstellungen sind da Bei RB beginnt, wie schon erwartet, tatsächlich der Däne Yussuf Poulsen für Timo Werner.

Einmalig? Hansi Flick oder Lucien Favre auf dem Skateboard zum Training? Nur schwer vorstellbar ...

Fun Fact Am Freitag erzählte Julian Nagelsmann der englischen "Daily Mail", dass er auch mal mit einem elektrischen Skateboard zur Arbeit fahre. Er als Snowboarder käme damit gut zurecht.

Bundesliga-Ranking Sogar in der gesamten Bundesliga wäre das dann Rang 2! Bisher steht man da mit Keita auf 18. Erster ist Hernandez (Bayern/Atletic) mit 80 Millionen.

Neuer Rekord Das wäre dann bei weitem RB Leipzigs Rekordtransfer, noch steht da Naby Keita mit 27,75 Millionen zu Buche.

Hohe Nachzahlungen Nun erzählte Zagrebs Traner Bjelica (früher Spieler bei K'lautern) dem italienischen Portal " Portal "Tuttomercatoweb", dass die Ablöse auf bis zu 50 Millionen steigen könnte. Bei entsprechenden Zuschlägen.

Olmo Ein Thema gestern war auch Neuzugang Dani Olmo. Das spanische, in dem Fal kann man es wohl so sagen Supertalent, kostete RB 20 Millionen Euro.

Einige von ihnen würden bei den Rasenballisten eine neue Heimat finden.

Das kann man durchaus bedauern. Ultragruppen in Fankurve stehen, ungeachtet der Schlagzeilen zuletzt, für Vielfalt. Beim Verein hatten sie es sehr schwer.

Begründung "Neun Jahre Utopie, 9 Jahre im Wandel. Gegen Widerstände gekämpft, sie ausgehalten, manchmal gewonnen, noch häufiger verloren. Stets auf der Suche nach einem Platz für unsere Ideale."

Ultra-Gruppe aufgelöst Abseits des Rasens: Die Ultra-Gruppe "Red Aces" hat sich nach neun Jahren aufgelöst.

Es gebe Ausnahmen von der Regel, aber Timo Werner zum Beispiel sei eher keiner, der trotz Trainingsausfalls im Spiel dann sofort da sei.

Analyse Seine Analyse nach dem 1:1 gegen Leverkusen hatte ergeben, dass es im Prinzip am allerbesten ist, auf Spieler zu setzen, die trainiert haben.

Poulsen für Werner? Spielt Werner nicht, könnte Yussuf Poulsen für ihn beginnen. Zumal der Däne sehr gut trainiere, wie Nagelsmann berichtete.

Tor in Leipzig Beim Hinspiel 1:1 erzielte der Niederländer den Ausgleich für die Wölfe.

RB-Pressekonferenz RB-Trainer Julian Nagelsmann sieht Wolfsburg als Gegner mit vielen intensiven Läufen und vielen Halbfeldbällen und einem sehr guten Mittelstürmer mit Weghorst.

Adams wieder fit Der US-Amerikaner Tyler Adams ist dagegen von seinem Muskelfaserriss wieder genesen.

RB droht Werner-Ausfall Nationalstürmer Timo Werner könnte mit muskulären Problemen im Oberschenkel ausfallen.

Jagd auf die Bayern? Das jüngste 1:1 gegen Leverkusen war für RB ein Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Die derzeit sehr stabilen Bayern noch einzuholen - für Konrad Laimer wird das sehr schwer.

Schützenfest Das "Wolfsburger Schützenfest" war einer der besten Saisonleistungen von RB. Kann die Nagelsmann-Elf da heute dran anknüpfen?

13 Minuten wie im Rausch Innerhalb von nur 13 Minuten traf RB Leipzig vier Mal. Sabitzer, Forsberg, Laimer und Werner stellen zwischen der 55. und 68. Minute mal so eben auf 0:5.

Sehr, sehr gute Erinnerung Es ist bereits die zweite Partie in Wolfsburg in dieser Saison: Im DFB- Pokal triumphierte RB geradezu mit einem 6:1. Eine Demonstration war das.

Vor Kader Die sich im Aufbau befindenden Ibrahima Konaté und Kevin Kampl sollen in Kürze in den Teamkader zurückkehren.

Personalsituation bei RB Die hat sich entspannt: Konrad Laimer ist nach seiner fünften Gelben ebenso wieder mit dabei wie der genesene Tyler Adams.

Gute Form Beide Teams sind derzeit in guter Verfassung. RB holte zuletzt immerhin neun Zähler aus fünf Partien, darunter Begegnungen gegen Bayern und Gladbach.

Anpfiff Am Samstag um 15:30 Uhr geht es los.