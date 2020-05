Nach dem Schock zum Anfang hat sich der FCM gefangen und wist die bestimmende Mannschaft auf dem Feld. Nur die Chancenverwertung stimmt noch nicht so richtig. Lautern kämpft sich aber langsam wieder ins Spiel.

Nun mal eine längere Ballbesitzphase der Lauterer. Aber gefährlich werden sie nicht, da der FCM sehr gut steht. Umso bitterer, dass die Hausherren bei nur einer gefährlichen Aktion des FCK in Rückstand liegt.

Gute Kombinationen da beim FCM, der im richtigen Moment dann das Tempo anzieht und so Räume schafft. Lautern bisher in der Vorwärtsbewegung ehr nach dem Motto "hoch und weit".

Nach einer erneuten Ecke bekommt Lautern den Ball nicht weg. Costly bringt den Ball ins Zentrum, Beck kommt nicht an den Ball und plötzlich steht Bertram frei, der aus sechs Metern an Grill scheitert. Da war der Ausgleich drin.

Flanke von der lineken Seite an den langen Pfosten. Dort kommt Chahed aber nicht an den Ball.

Die Gäste gehen in Führung. Die Ecke von der rechten Seite kommt genau ins Zentrum. Hainault steigt hoch und köpft aus elf Metern in rechte Eck.

Thiele mit viel Tempo über die rechte Seite. Er will den Ball von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr spielen, aber Perthels Fuß ist dran. Es gibt Ecke.

1' Bertram stolpert

Guter Pass in die Schnittstelle des FCK. Bertram startet, rutscht dann aber weg und kommt so nicht mehr an den Ball.