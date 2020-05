HFC-Kapitän Jan Washausen schlug im Vorfeld warnende Töne mit Blick auf das kommende Mammutprogramm an. "Das Pensum, das uns abverlangt wird, ist der Horror. Das ist körperlicher Wahnsinn und auch mental eine Herausforderung", sagte der 31-Jährige der "MZ".

Aktuelle Lage

Die aktuelle Lage des HFC unter dem neuen Trainer Ismail Atalan ist dagegen ziemlich düster: Mit 33 Punkten stehen die Hallenser nur knapp über dem Strich. In Münster kommt es nun zu einem absoluten Kellerduell - auch die Preußen sind in höchster Not, stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz.