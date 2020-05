Granatowski tritt an und verwandelt sicher unten rechts. Führung Hansa! Und Zwickau im Abstiegskampf nun noch mehr unter Druck.

... und Gelb gegen Frick. Es ist seine zehnte, er fehlt damit beim nächsten Spiel am Dienstag in Köln.

Viel Tempo in der Anfangsphase, je eine Offensivaktion auf beiden Seiten. So kann es weitergehen.

Die Rostocker Ecke bringt nichts ein - im Gegenteil, es entwickelt sich ein Zwickauer Konter. Am Ende schießt Huth aus 20 Metern - Kolke pariert.

Rostock fast mit einem Frühstart. Langer Ball auf Verhoek, der steuert auf das Zwickauer Tor zu - Godinho rettet gerade so zur Ecke.

Zwickau stößt an. Dann wollen wir mal ...

Es ist recht ordentliches Wetter in Zwickau, die Sonne schaut gerade heraus. Die Mannschaften kommen so langsam auf den Rasen. Schiedsrichter ist übrigens Patrick Hanslbauer aus Altenberg.

Rostocks Coach Jens Härtel bringt Straith anstelle des gesperrten Sonnenberg in die Innenverteidigung. Ansonsten gibt es gegenüber dem 3:0 gegen Eintracht Braunschweig nur eine weitere Änderung: Granatowski beginnt für Opoku (Bank).

Da sind die Aufstellunngen. Zwickaus Trainer Joe Enochs tauscht gegenüber dem letzten Spiel vor der Corona-Pause, als die Westsachsen in Düsseldorf gegen Uerdingen mit 2:4 verloren, auf vier Positionen ...

Wir sind bereit. In 45 Minuten rollt der Ball auch in der 3. Liga wieder. Wir warten auf die Aufstellungen und werden euch diese gleich präsentieren.

Rückblick

Auf jeden Fall waren es heiße und teils unschöne Wochen in der 3. Liga. Es ging hin und her, die beiden Lager beharrten auf ihren Positionen, und auch die Politik mischte kräfte mit. Am Ende entschied der DFB-Bundestag jedoch mit großer Mehrheit für eine Fortsetzung der Spielzeit.