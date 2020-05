Am Spieltag wurden erneut alle Spieler und die Betreuer des CFC negativ auf das Corona-Virus getestet. Auch die Quarantäne für drei Spieler Chemnitzer Spieler endete gestern, sodass von dieser Seite keine Probleme für die "Himmelblauen" anstehen.

In gut drei Stunden gilt es für Jena und Chemnitz! Wem gelingt der Re-Start nach der langen Corona- Pause und sammelt damit auch Punkte im Abstiegskampf?

Am 30. Mai 1970 sicherte sich Jena zum dritten Mal die DDR- Meisterschaft. Das Buschner-Team siegte damals mit 5:0 gegen Vorwärts Berlin.

Wegen der Corona-Verfügungslage in Thüringen muss der FCC in gut einer Woche rund 1.600 Kilometer im Bus reisen. Von Jena nach Leipzig nach Würzburg nach Duisburg und zurück - eine kleine Deutschland-Tour steht bevor.

Und was sagen die Chemnitzer dazu? Am Donnerstag (13:30 Uhr) steht Cheftrainer Patrick Glöckner im "SpiO"-Talk Rede und Antwort.

Kein "Heimspiel" im Westen

Zuvor hatten die Jenaer vergebens versucht, bei einem westdeutschen Drittligisten unterzukommen, da sie am 3. Juni beim MSV Duisburg antreten müssen. Ihr vorbereitendes Trainingslager absolvieren sie gerade in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig.