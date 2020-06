Die Braunschweiger werden sich heute in einem extra errichteten Containerdorf umziehen müssen. Dort sind genügend Räume und Sanitärmöglichkeiten untergebracht, um das Hygienekonzept der DFB umsetzen zu können.

Nach der Trainingseinheit am Dienstag hatte HFC-Coach Atalan noch einmal die Situation klar zusammengefasst: "Jedes Spiel ist ein Endspiel. Wir müssen punkten, egal wird der Gegner ist."

"Wir wollen unseren Unmut ans Stadion tragen, dem DFB zeigen, dass dieses Verhalten für uns so nicht hinnehmbar ist", heißt es in dem Aufruf der Saalefront. Den Angaben zufolge ist die Aktion angemeldet und genehmigt.

Die HFC-Anhänger kritisieren, dass der Verein dazu gezwungen werde, "sich finanziell an den Rand des Abgrunds zu bewegen, während wir Fans ausgeschlossen werden", heißt es in einer Erklärung auf dem Internetauftritt der Gruppierung "Saalefront-Ultras".

Am Wochenende hatten sich auch die aktuell ausgesperrten Ultras zu Wort gemeldet und für das heutige Spiel ein Protest angekündigt.

Atalan: Fehlende Cleverness

Im Vorfeld wurde häufig die fehlende Vorbereitungszeit kritisiert. Aber auch Münster war diesbezüglich betroffen. So sah es auch der HFC- Coach. "Das hat nichts mit der Fitness, sondern mit der Cleverness zu tun", fand Atalan im Anschluss an die Niederlage klare Worte in Richtung seiner Mannschaft.