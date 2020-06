Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte voneinander. Insgesamt ist die Luft im Tabellenkeller recht stickig, von Platz 12 (Kaiserslautern) bis Platz 18 (Preußen Münster) beträgt der Abstand nur sieben Zähler. Es ist also ein Duell auf Augenhöhe um etwas mehr Luft im Keller.

Herzlich Willkommen

Es geht schon wieder weiter in der 3. Liga. In einem Höllentempo steuern die Vereine auf das Saisonende zu. Am Dienstag nun duellieren sich Viktoria Köln und der FSV Zwickau. Anstoß in Köln ist um 19 Uhr.