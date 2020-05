Aue-Teambus in Unfall verwickelt Schreckmoment für die Kicker von Erzgebige Aue. Bei der Anreise nach Nürnberg wurde der Mannschatsbus in einen Unfall verwickelt. Der Bus wurde von Teilen eines verunglückten Autos getroffen. Die Aue-Spieler blieben unverletzt, die Auto-Insassen leicht verletzt. Das Spiel in Nürnberg kann wie geplant stattfinden.

Gegnercheck 1. FC Nürnberg In unserer neuen Sport-im-Osten-App können Sie den Gegnercheck zum 1. FC Nürnberg lesen. Darin beleuchten wir Stärken, Schwächen, den Trainer, die Bilanz und die Saison der "Clubberer".

Das Wahnsinns-Hinspiel Das Hinspiel war nichts für schwache Nerven. Nach 0:0 zur Pause gewann Aue am Ende 4:3. Zwei Tore fielen dabei in der Nachspielzeit, in der 97. Minute hielt Aue-Keeper Männel noch einen Elfer. "Ich stand kurz vorm Kabelbrand im Herzschrittmacher", blickt Aue- Coach Schuster zurück. Ein legendäres Spiel.

Fandrich:"Wie eine Generalprobe" Einen interessanten Einblick in die Wahrnehmung der Spieler gab Aues Mittelfeldspieler Clemens Fandrich im Gespräch mit MDR-Reporter Jan Günther: "Wie eine Generalprobe" - so fühle sich der Weg ins Stadion an. Zudem äußerte sich Fandrich zu Anweisungen des Gegners, die 40- Punkte-Marke und das Hinspiel.

Aue mit zwei Rückkehrern Die zuletzt gesperrten Rizzuto und Baumgart kehren ins Auer Team zurück. Doch, so Aue-Coach Schuster, es gebe auch gute Argumente, dem siegreichen Team von Sandhausen erneut die Chance zu geben.

Auer Bilanz gegen FCN Die miserable Heimbilanz der Franken dürfte Aue durchaus entgegen kommen. Bisher haben die Sachsen in Nürnberg noch überhaupt nichts Reißen können. Insgesamt gewann Nürnberg in 10 Aufeinandertreffen sieben Mal, Aue nur zwei Mal.

Schlecht gegen schlecht Zugegeben, etwas zugespitzt: Aber am Freitag trifft auch Not gegen Elend in anderen Gewändern an. Nürnberg ist das drittschlechteste Heimteam, Aue das zweitschlechteste Auswärtsteam. Wer wird da wohl gewinnen?

Aue-Coach warnt Dirk Schuster über Nürnberg: "Die individuelle Qualität hat nichts mit dem Tabellenplatz zu tun. Die Nürnberger sind mit ihrer Mannschaft besser aufgestellt. Es wird eine hohe Hürde, die wir überspringen müssen."

Nürnberg im Krisenmodus Der FCN steht mit dem Rücken zur Wand in der 2. Liga. Nur noch einen Punkt trennen die Franken vom Abstiegsrelegationsplatz. Bei einer Niederlage gegen die "Veilchen" droht Nürnberg das Abrutschen bis auf den vorletzten Tabellenplatz.

40-Punkte-Marke winkt Gelingt Aue tatsächlich ein Sieg in Nürnberg, wäre die ominöse 40-Punkte-Marke geknackt. Aue hätte nichts mehr mit dem Abstieg zu tun - egal, wie die Saison noch weitergeht.