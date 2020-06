In einer Liga-Begegnung hat Jena noch nie gegen Duisburg gewinnen können. Der letzte Sieg von Carl Zeiss gegen die "Zebras" stammt aus dem November 1992 - damals gewann Jena im DFB-Pokal 3:2 nach Verlängerung.

Nur die größten Optimisten glauben vermutlich noch an einen Klassenerhalt der Thüringer. Zehn Spieltage vor Saisonende hat Jena 16 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Schlusslicht Jena

Carl Zeiss holte aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt. Zum Re-Start am Wochenende gab es eine 0:1-Niederlage im "Heimspiel" gegen Chemnitz. Weil in Jena nicht gespielt werden konnte, fand die Partie in Würzburg statt.