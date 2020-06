Widemann in der Mitte allein durch, schiebt den Ball an FCC-Keeper Coppens vorbei. Doch der Schiedsrichter-Assistent hat die Fahne oben. Beim Abspiel stand der Linksaußen leicht abseits.

"Eure Lösung ist das Problem" - so das große Transparent der Kickers- Fans an der Fankurve. Auch die Würzburg-Fans sind gegen Geisterspiele.

Schiedsrichter Gasteier hat angepfiffen. Die Würzburger in rot- weiß gestreift haben Anstoß.

Nun ist auch der FCC - ganz in blau - auf dem Rasen.

Fünf Änderungen in der Startelf von Kickers Würzburg. Rechtsverteidiger Hemmerich ist wieder im Kader, Keeper Müller ist nach seinem Kieferanbruch wieder im Kader.

Von Beginn an wach?

In den vergangenen beiden Partien haben die Jenaer immer die erste Halbzeit verschlafen. Für heute gibt Teamchef Klingbeil als Marschroute aus: "Wir haben in Duisburg und Kaiserslautern jeweils eine gute zweite Halbzeit gespielt. Ziel ist es, dieses Mal möglichst über 90 Minuten abzuliefern und von Beginn an im Spiel zu sein."