Gleich die nächste Großchance des FCI hinterher: Bilbilja schirmt den Ball im Strafraum elegant vor drei, vier Chemnitzern ab und streichelt die Kugel dann mit der Innenseite fast von der Grundlinie aus an den Innenpfosten.

Große Chance der Gäste: Eckert Ayensa narrt Reddemann und Milde auf Linksaußen, bringt den Ball dann scharf in den Fünfer, wo Bilbija hauchzart an der Führung vorbeigrätscht.

Rafael Garcia, CFC-Torschütze in Duisburg, holt sich nach schwachem Freistoß den zweiten Ball, zieht von der Strafraumgrenze ab, wird jedoch geblockt.

Sirigu sucht den Weg bis weit in die FCI-Hälfte - über Umweg kommt der Ball dann zu Hosiner, der auf Tuma chipt, dessen folgende Eingabe aber geklärt wird.

So. Die Partie läuft. Schiri Weickenmeier hat angepfiffen.

Nur noch wenige Augenblicke, dann geht's los. Die Teams kommen gerade aufs Feld. Es bleibt Zeit, noch fix auf die Tabelle zu schauen. Durch den HFC-Sieg hat Chemnitz aktuell einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Ein Sieg täte also äußerst gut!

Niklas Hoheneder (nach Knieproblemen) und Erik Tallig (Magen-Darm) sind rechtzeitig fit geworden, zudem erhalten Paul Milde und Tarsis Bonga die Chance von Beginn an.

Die Aufstellungen sind da. CFC-Coach Patrick Glöckner bringt vier Neue im Vergleich zur Partie in Duisburg.

Mit dabei waren auch die in Duisburg angeschlagenen und nicht eingesetzten Niklas Hoheneder und Erik Tallig. Ob sie gegen Ingolstadt wieder fit sind, entscheidet sich kurzfristig. Definitiv ausfallen wird Daniel Bohl.

Nach zehrendem Quarantäne- Trainingslager und dem anschließenden Re-Startprogramm (Ein Sieg und zwei Niederlagen binnen sieben Tagen) verordnete Glöckner dem Team am Sonntag eine kurze Verschnaufpause. Montagnachmittag kehrten die die "Himmelblauen" auf den Trainingsplatz zurück.

"Positiven Schwung mitnehmen"

Die allzu bittere und vermeidbare 1:2-Schlappe am Samstag in Duisburg tat richtig weh, dennoch wollte der 43-Jährige seine Mannschaft erst gar nicht mit hadernden Gedanken belasten: "Wir wollen den positiven Schwung mit in die Woche nehmen, wir haben viele gute Sachen im Spiel gehabt", betonte Glöckner.