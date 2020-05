Ansonsten machte Verteidiger Neven Subotic dieser Tage auf sich aufmerksam, als er in einem Interview Bedenken äußerte. Subotic wünscht sich, dass sich Fußballer auch ihrer Rolle in der Zivilgesellschaft bewusst werden.

Die Mannschaft befindet sich wie alle anderen Teams auch in einem einwöchigen Quarantäne- Trainingslager. Aus diesem musste Trainer Urs Fischer jedoch vorzeitig abreisen - aus persönlichen Gründen.

Bei Union hat Mittelfeldspieler Gri Grischa Prömel in dieser Woche seinen Ve Vertrag verlängert, ebenso wie Ersatztorwart Jakob Busk.

Re-Start

Nun zunächst zum Sportlichen: Union Berlin gegen den FC Bayern, Anstoß ist am Sonntag um 18 Uhr. Gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick.