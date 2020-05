Torwart Robert Jendrusch kommt zu seinem Saison-Debüt, nachdem sich Martin Männel seine fünfte Gelbe in Nürnberg abholte.

Er hat sich über die 5. Gelbe in der Nachspielzeit selbst sehr geärgert. Das passiert nun einmal, wenn man voller Adrenalin ist.

Der Schlussmann fehlt wegen der 5. Gelben. Das sei aber kein Grund, um Trübsal zu blasen. Jendrusch habe aber das Zeug in der 2. Liga zu spielen.

Schuster gibt zu, dass er die 40 Punkte im Training angesprochen hat. Das sei eine große Motivation für die Begegnung am Dienstag.

Die Auer Tugenden sollen am Dienstag zum Tragen kommen: Laufstärke, Kampf. Schuster hofft, dass sein Team an die Leistungen der ersten beiden Partien anknüpfen kann.

Viel Respekt hat er vor seinem Ex- Team, die zuletzt nur eine Niederlage aus elf Partien einstecken mussten.

Schuster blickt zunächst auf das 1:1 in Nürnberg zurück: Da sah er ein gutes Spiel seiner Mannschaft.

Aues Trainer Dirk Schuster sagt: "Ich denke, dass Robert Jendrusch gegen Darmstadt im Tor stehen wird." Für Aues Ersatzkeeper wäre es die Saison-Premiere. Der 23-Jährige hatte Männel zuletzt am Ende der vergangenen Spielzeit zwei Mal vertreten.

Ohne Stammkeeper

