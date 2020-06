Und gleich danach pfeift der Schiri zur Pause. Somit führt Halle etwas überraschend mit 1:0. Die Führung ist schmeichelhaft, denn Meppen begann stark. Halle brauchte dagegen 20 Minuten, um in die Partie zu kommen, blieb aber in der Offensive blass. Wir melden uns mit dem beginn der zweiten Hälfte wieder.

Boyd trifft zur Führung. Die Ecke kommt in den Strafraum geflogen, wo Vollert die Kugel zu Boyd bugsiert - dessen Schuss geht durch die Hosenträger von Domaschke und landet im Tor. Für Boyd ist es der zwölfte Saisontreffer.

Landgraf sieht nach einem Foul an Kleinsorge die nächste Gelbe. Es ist seine Vierte.

Der HFC kommt nun häufiger in die gegnerische Hälfte und wird mutiger. Boyd bekommt aber kaum brauchbare Bälle.

Undav, bisher ein ständiger Unruheherd, zieht aus 18 Metern ab - sein Schlenzer geht rechts am Tor vorbei.

Halle hat sich inzwischen sortiert und kann den Ball länger in den eigenen Reihen halten. Offensiv geht aber noch nichts.

in der Abwehr sicher zu stehen und ist um Ordnung bemüht. Es geht dabei rustikal zur Sache.

Nach einer scharfen Eingabe von der rechten Seite zieht Undav direkt am langen Pfosten ab - sein Schuss geht Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

Meppen kickt in Blau, die Hallenser spielen komplett in Rot. Gleich geht's los.

Bei den Gastgebern gibt es im Vergleich zum Köln-Spiel zwei Veränderungen in der Startelf. Für den gesperrten Amin und Rama (aus persönlichen Gründen nicht dabei) rücken Komenda und Evseev in die Anfangsformation.

Schnorrenberg auf der Bank

Der zweite Corona-Test von HFC- Trainer Schnorrenberg ist negativ. Das teilte der Verein am Freitag mit. Somit darf der Coach am Abend in Meppen erstmals für die Hallenser auf der Trainerbank sitzen.