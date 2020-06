Ticker

Wer ist fit? Wer kann spielen? Ondrej Petrak, Josef Husbauer und René Klingenburg kehren zurück in den Kader. Lediglich Dzenis Burnic, Godsway Donyoh und Justin Löwe stehen nicht zur Verfügung.

Lazarett lichtet sich Stück für Stück wird die Verletztenliste kürzer , sodass die Alternativen doch ein paar mehr werden. "Das Lazarett lichtet sich langsam. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir die Leute aufs Parkett bringen, die frisch sind und zusammenpassen", erklärte Kauczinski am Sonntag.

Warten auf die Aufstellungen Noch knapp eine Stunde bis zum Anpfiff der Partie, wir sind gespannt mit welcher Elf Markus Kauczinski heute starten wird. Zuletzt gab es ja positive Meldungen aus der Krankenabteilung.

DSC: Sieg und dann warten Mit einem Sieg gegen Dresden hätte der Deutsche Sportclub Arminia die Rückkehr ins Oberhaus nach fast elf Jahren perfekt gemacht. Sollten einer der Verfolger Hamburg oder Stuttgart am Dienstag bzw. Mittwoch nicht siegen, wäre Bielefeld wieder Erstligist.

Bielefeld kurz vor Aufstieg Während Dynamo also am Tabellenende ums Überleben kämpft, weilt die blendend aufgelegte Arminia auf dem Platz an der Sonne und hat den Aufstieg zum Greifen nah.

Proppevoller Kalender Zumal die Profis aus Dresden langsam aber sicher auf dem Zahnfleisch gehen. Die Belastungen nach dem verspäteten Restart mit Spielen im Drei-Tages- Rhythmus fordern ihren Tribut. "das ist schon eine Zumutung, was man da den Spielern an Belastung antut", so Kauczinski.

Matchplan Kauczinski "Wir haben auch gegen Hamburg gut verteidigt. Ich will aber, dass wir auch am Ball unsere alte Stärke wiederfinden, um nicht ganz so berechenbar zu sein", lautet der Matchplan von SGD-Coach Markus Kauczinski.

DSC: Offensiv und defensiv top Mit dem HSV traf Dynamo auf die beste Angriffsreihe des Unterhauses, nun wartet am Montag die zweitbeste Offensive und beste Defensive der Liga auf die Sachsen.

Erst HSV - jetzt DSC Am Freitag verlor die SGD unglücklich durch ein spätes Gegentor gegen den HSV, der durch den Erfolg auf Tabellenplatz vorrückte. Nun geht es gegen den Spitzenreiter der 2. Liga, eine nicht minder schwere Aufgabe.

Sieben Tage, drei Spiele Montag in Bielefeld, Donnerstag in Kiel und am Sonntag in Sandhausen. Der SGD steht ein straffes Programm ins Haus und es müssen dringend Siege her. Denn der Relegationsplatz und der erste Nichtabstiegsplatz sind fünf Punkte entfernt.