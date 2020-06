Also bislang ist diese Partie noch kein Highlight in der 3. Liga- Geschichte. Großchancen sind auf beiden Seiten noch Mangelware bzw. es gab noch überhaupt keine Torchancen.

Hosiner führt die Ecke für die Gäste aus. In der Mitte kommt Bonga zum Kopfball, kann aber keinen Druck hinter den Ball aufbauen.

Chemnitz gewinnt jetzt hier ein bisschen mehr Ballsicherheit und verschafft sich so etwas Ruhe in der Defensive.

Der Grund könnt vor allem darin liegen, dass mit Pick, Kühlwetter und Thiele drei enorm gefährliche Stürmer bei den "Roten Teufeln" spielen. Hier will der CFC erst einmal hinten sicher stehen.

Die Himmelblauen agieren bislang sehr defensiv. Lediglich Hosiner hält sich in der Kaiserslautern-Hälfte auf.

Los geht´s. Die Hausherren stoßen an und verlagern das Spielgeschehen gleich mal in die CFC-Hälfte.

Die Mannschaften sind da

In wenigen Augenblicken geht es hier los. Beide Teams stehen bereit. Die Chemnitzer agieren in himmelblau. Kaiserslautern wie gewohnt in rot.