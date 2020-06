1' Anpfiff Dynamo hat den Ball. Los geht's.

Zeichen gegen Rassismus Die Mannschaften und das Schiedsrichterteam knien am Mittelkreis, setzen ein Zeichen gegen Rasssismus.

Ein Wechsel beim Hamburger SV Jatta sitzt bei den Gästen auf der Bank, dafür ist Harnik in die Startelf gerutscht.

Gut gepokert Dynamo Makienok steht in der Startelf, Schmidt nach Ampelkarte zurück und Königsdörffer kehrt in die Startelf zurück.

Matchday in Dresden Die äußeren Umstände sind heute schon Wahnsinn - sommerliches Wetter mit einem schwülen Touch. Die Hamburger haben das Stadion schon erreicht. Wir melden uns gleich mit den Aufstellungen.

HSV ohne Beyer Der HSV muss auf Verteidiger Jordan Beyer verzichten. Trainer Dieter Hecking ist sicher: "Gegen Fürth hat Dynamo in der zweiten Halbzeit sehr engagiert gespielt. Wir werden sicher auf einen hoch motivierten und kämpferischen Gegner treffen."

Weitere Dynamo-Wackelkandidaten Fraglich sind bei Dynamo zudem Brian Hamalainen, Ondrej Petrak, Kevin Ehlers und Josef Husbauer.

Dynamo bangt um Makienok Zweitligist Dynamo Dresden bangt vor dem Spiel am Freitag gegen den Hamburger SV um Knipser Simon Makienok. Der Stürmer laboriert an einer Sprunggelenksverletzung. Aktuell ist der Fuß dick, ein Einsatz ist eher unwahrscheinlich.

Hinspiel nach Drama an HSV Im Hinspiel in Hamburg hatte Dynamo Dresden beim 1:1 lange Zeit einen Punkt vor Augen. In der fünften Minute der Nachspielzeit schlug es dann im Tor der Sachsen doch noch ein.

HSV verteilt späte Gastgeschenke Zum dritten Mal nach dem Restart verdaddelte der HSV Spiele in der Schlussphase, gegen Fürth, in Stuttgart und am Montag gegen Kiel. Das kann einmal passieren, aber dreimal in so kurzer Zeit darf sowas einfach nicht passieren", schimpfte Trainer Hecking.

Dramaqueen Hamburger SV Der HSV gehört eigentlich in die 1. Bundesliga, steht sich auch in dieser Saison aber oft selbst im Weg. Am Montag schenkte man beim 3:3 gegen Holstein Kiel wieder in letzter Sekunde Punkte her. Patzt der Tabellendritte in Dresden, könnte sogar der Relegationsplatz futsch sein.

2 Spitzen gegen den HSV Kauczinski denkt darüber nach, gegen die Hamburger eventuell mit zwei Stürmern zu starten. "Man muss aber auch sehen, ob wir gegen den HSV mit dieser Qualität dieses Tempo gehen können."