Beide Teams gehen motiviert ins Spiel. RB kann die Champions League für die nächste Saison klarmachen. Und Düsseldorf kann in Sachen Klassenerhalt einen wichtigen Schritt machen.

Natürlich wird der Stürmer heute spielen. Aber auch beim Champions- League-Viertelfinale im August? Coach Nagelsmann ist entspannt und will sich damit befassen, wenn der Wechsel zu Chelsea fix ist.

Ein paar hübsche Tore und v.a. Interviews von/mit Uwe Rösler gibt es in unserem Special zur DDR-Oberliga 1989/90. Das Stöbern in den Berichten und Videos lohnt sich!

Fortuna-Coach Uwe Rösler ...

... kennt Leipzig gut. Er wurde in Altenburg, also in der Nähe, geboren. Und der 1. FC Lok war sein erster Klub im Seniorenbereich.