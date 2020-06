Stürmer Vermeij ist tatsächlich rechtzeitig fit geworden, das ist natürlich gefährlich für Rostock. Auch Daschner, der Vermeij- Vertreter, spielt wie schon in Uerdingen wieder von Beginn an. Deshalb vermuten wir mal einen Zweiersturm.

Zuletzt unterstrich die "Kogge" ihre gute Form beim Ostduell gegen den bereits abgestiegenen FC Carl Zeiss Jena. Der 4:0-Erfolg für Rostock am Mittwoch war bereits zur Halbzeitpause (3:0) gesichert.

Aktuelle Lage

Während die Rostocker zunächst mit dem Abstiegskampf zu tun hatten und sich dann peu à peu nach oben arbeiteten, standen die "Zebras" zuletzt 225 Tage in Folge an der Tabellenspitze - bis zum 1:1 beim KFC Uerdingen. Nun würde Rostock mit einem Sieg sogar an den Duisburgern vorbeiziehen.