Ein Vorteil für die Elbestädter könnte jedoch werden, dass die erste Bayern-Mannschaft heute ab 15:30 Uhr gegen Freiburg spielt. Einige Münchner Talente werden so wohl im Kader der Ersten statt der Zweiten stehen.

Spiel live im MDR

In gut einer Stunde gilt's für den FCM. Die Partie kommt ab 14 Uhr live im MDR-Fernsehen und -Stream. Also am besten dort und hier reinschauen ;)