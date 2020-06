Beide Teams werden wohl auch heute wieder auf die Dienste ihrer Toptorjäger setzen. Beim FCM führen Christian Beck und Sören Bertram mit je 10 Treffern das Vereinsranking an. Für den HFC ist Terrence Boyd mit 12 Saisontreffern der aktuell erfolgreichste Knipser.

Mittlerweile warten die Hallenser seit sieben Spielen auf einen Sieg gegen Magdeburg. Dabei ging der FCM sechs Mal als Gewinner vom Platz. Der letzte HFC-Erfolg datiert vom April 2012, als man das Sachsen-Anhalt-Duell in der Regionalliga mit 3:0 gewann.

Im Übrigen hat man in Halle noch eine Rechnung mit dem Landesrivalen offen. Im November musste der HFC nach einer 0:1-Niederlage gegen den FCM die Tabellenführung abgeben. Torschütze im Hinspiel an der Elbe war ausgerechnet der ehemalige HFC-Spieler Sören Bertram.

Costly und Roczen sorgten in einer ganz engen Partie letztlich für Erleichterung auf Seiten der Magdeburger. Der Dreier hing bis zur letzten Minute am seidenen Faden.

So konnte der HFC auch am vergangenen Spieltag ein Erfolgserlebnis feiern und setzte sich knapp mit 3:2 gegen den SV Meppen durch. Der Gegner half mit zwei Eigentoren allerdings auch tatkräftig mit.

Beim HFC ist nach einer beispiellosen Talfahrt (13 sieglose Spiele) wieder etwas Ruhe eingekehrt. Neu-Trainer Florian Schnorrenberg feierte einen Einstand nach Maß und holte sechs Punkte aus den ersten beiden Auftritten. Der ehemalige Großaspach-Coach hat wieder Leben in die Mannschaft gebracht.

Turbulente Saison

Die Vorzeichen vor dem anstehenden Duell könnten kaum brisanter sein. Beide Teams starteten mit Aufstiegshoffnungen in die Saison, verschlissen seitdem zwei Trainer und befinden sich seit geraumer Zeit im knüppelharten Abstiegskampf der 3. Liga. Der Klassenerhalt ist Pflicht, will man nicht den schweren Gang in die Regionalliga antreten.