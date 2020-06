Für die Hanseaten steht heute deutlich mehr auf dem Spiel. Schließlich will der Tabellensechste noch aufsteigen und könnte mit einem Sieg heute bis auf den vierten Platz vorrücken. Nach zuletzt drei Siegen in Folge gehen die Kicker von der Küste daher auch als klarer Favorit in die Partie.

Beim Remis (0:0) gegen Uerdingen am vergangenen Spieltag ist Jena zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor geblieben. Letztlich reichte der Punktgewinn aber nicht mehr, um das rettende Ufer zu erreichen.

Jena auf Abschiedstour

Herzlich Willkommen zum Live-Ticker in der 3. Liga. Seit vergangenem Sonntag steht fest: Carl Zeiss Jena steigt ab und muss in der kommenden Saison in der Regionalliga antreten. Heute Abend tritt der FCC aber erst einmal auswärts gegen Hansa Rostock an. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.