Kreuzer, Müller, C. Löwe, Klingenburg, Horvath und Makienok rutschen für Wahlqvist, Ehlers, Hamalainen, Nikolaou, Terrazzino und Jeremejeff in die Startelf.

Broll - Kreuzer, Müller, Ballas, C. Löwe - Petrak, Klingenburg - Schmidt, Husbauer, Horvath - Makienok

...wenn Dynamo heute verliert? Dann wäre der Klassenerhalt für die Kauczinski-Truppe zwar noch drin aber wohl kaum noch zu stemmen. Bei noch zwei ausbleibenden Partie und fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz musste schon ein kleines Wunder her.

Holstein Kiel wird die restliche Saison auf Coach Ole Werner verzichten müssen. Der 32-Jährige wird aus "privaten Gründen" die letzten drei Spiele nicht an der Seitenlinie stehen. Bis dahin werden die Co-Trainer Fabian Boll und Patrick Kohlmann die Geschicke leiten.

Für die Gastgeber lief es in den letzten Spielen auch nicht wirklich rund. Seit vier Spielen warten die Kicker von der Förde mittlerweile auf einen Dreier. Die wichtigsten Fakten zum heutigen Dynamo-Gegner gibt's im Gegnercheck.

Trotz der negativen Vorzeichen zeigte sich SGD-Coach Markus Kauczinski im Vorfeld optimistisch: "Wir können gewinnen. In vergleichbaren Spielen und gegen vergleichbare Gegner haben wir gezeigt, dass wir das können. Jetzt wird der Autopilot eingeschaltet. Es wird nicht nachgedacht, sondern einfach gemacht."

Ohne Frage, Holstein Kiel ist Dynamos "Angstgegner". In fünf Zweitliga-Duellen gab es für die Dresdner bisher rein gar nichts zu holen. Fünf Niederlagen, 14 Gegentore und nur ein einziger eigener Treffer - gegen kein anderes Team hat Dynamo im Unterhaus so häufig gespielt, ohne zu punkten.

"Auswärtsfahrer" von der Elbe

Das ist aber auch eine Mammut-Woche, die Dynamo aktuell zu stemmen hat. Montag war man zu Gast in Bielefeld, heute wird Station in Kiel gemacht und am Sonntag geht's nach Sandhausen. Zeit für Regeneration geschweige denn Training bleibt nicht wirklich.