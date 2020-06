Wer fehlt? Nicht zum Kader wird Marcel Sabitzer gehören, der wegen einer Knieprellung passen muss. Yussuf Poulsen (Syndesmoseanriss) und Hannes Wolf (Fuß-OP) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Nagelsmann zu Olmo "Im Nachhinein habe ich es bereut, ihn gegen Dortmund nicht von Anfang an gebracht zu haben. Es war beeindruckend, was er für einen Siegeswillen in die Mannschaft gebracht hat", so Nagelsmann.

Sonderlob für Olmo Einer wird wohl Dani Olmo sein. Nagelsmann hatte für den Spanier ein Sonderlob übrig, der sich mit seinem Einsatz gegen Borussia Dortmund (0:2) Bonuspunkte beim Trainer erspielt zu haben scheint.

Startelf: Sieben Spieler fest Über seine wahrscheinliche Startelf wollte Julia Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch nicht zu viel verraten. Er verriet aber, dass sie auf sieben Positionen bereits fest sei.

Bei Schick schwieriger Die Verhandlungen bei Schick scheinen dagegen etwas schwieriger. Klar ist: RB möchte ihn gerne fest verpflichten und die AS Rom will gerne 25 Millionen Euro als Ablöse. Am vergangenen Mittwoch soll es längere Gespräche zwischen beiden Klubs gegeben haben. Zudem gibt es mit dem AC Mailand und dem FC Arsenal internationale Konkurrenz.

Bleiben Angelino und Schick? Werner geht und auch der Verbleib der Leihspieler Angelino und Patrik Schick ist noch nicht vollends geklärt. Bei Verteidiger Angelino sollen die Gespräche mit Stammclub Manchester City über eine weitere Verpflichtung (Kauf oder Leihe ist möglich) schon weit fortgeschritten sein.

Wie weiter? Was der Abgang von Timo Werner für die Zukunft von RB bedeutet haben die MDR-Reporter Philipp Weiskirch und Markus Herwig gemeinsam mit dem Hörfunk-Kollegen Thomas Kunze in unserem Podcast "Themengrätsche" besprochen. Die aktuelle Folge finden sie in der MDR-Mediathek.

Verabschiedung vor einer Woche Die inoffizielle Verabschiedung von Werner fand bereits letzte Woche beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund statt. Jedoch ohne Zuschauer, ein etwas komischer Rahmen für dieses gewohnte Zeremoniell.

Werner Statistiken Der Nationalstürmer war im Sommer 2016 vom damaligen Bundesliga- Absteiger VfB Stuttgart zu RB gekommen. In 158 Pflichtspielen kommt er auf 93 Tore und 40 Vorlagen im Bullen-Dress. Die 159 Partie wird dann aber die letzte sein.

Letzte RB-Partie für Timo Werner Für Nationalstürmer Werner ist die Partie in Augsburg zugleich seine letzte im RB-Trikot, da er beim Champions-League-Turnier nicht mehr für Leipzig spielen wird, um sich besser auf seine erste Saison mit seinem neuen Club in der englischen Premier League vorbereiten zu können.

Blick auf die TV-Gelder Aber Nagelsmann schielt auch auf die TV-Gelder-Tabelle. "Es ist unser klares Ziel, Dritter zu werden. Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, weil es dafür mehr Geld gibt. Zum anderen gehören wir in dieser Saison auf Platz drei, wenn man Hin- und Rückrunde zusammenrechnet", sagte der Coach.

Nagelsmann wie Rangnick? Mit einem Erfolg beim FC Augsburg würde RB den dritten Platz unter Dach und Fach bringen und die Spielzeit wie im Vorjahr auf Tabellenrang drei beenden. Mit 66 Punkten - genau wie vor Jahresfrist unter RB-Architekt und Nagelsmann- Vorgänger Ralf Rangnick.

Motivationsschub für die CL So ein Sieg zum Abschluss macht gute Laune für die kommenden Aufgaben, schließlich ist die Saison von RB noch nicht beendet. Im August steht noch der Abschluss der Champions- League-Saison in Lissabon an. Dort steht die Nagelsmann-Truppe im Viertelfinale.

RB will Sieg zum Abschluss Da die Qualifikation für die Champions League für RB de facto sicher ist, müssen sich nun kleine Ziele zur Motivation gesetzt werden. In dem Fall gab Coach Julian Nagelsmann den Sieg und den damit verbundenen dritten Tabellenplatz aus.