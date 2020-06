Ein Erfolgserlebnis gegen Osnabrück wäre ein positives Signal in Richtung Zukunft. Ob das gelingt, erfahren wir am Sonntag ab 15.30 Uhr.

Erhobenen Hauptes

Trotz des Abstiegs hält Dynamo- Trainer Kauczinski den Kopf oben: "Dynamo hat in seiner Geschichte immer gekämpft. Man kann Dynamo nicht zerstören. Wir werden wiederkommen", so der 50-Jährige, der Dynamo auch in der 3. Liga betreuen wird.