"Wir würden ungern bis zur letzten Sekunden zittern", so HFC-Angreifer Pascal Sohm vor der Partie: "Wir brauchen noch einen Sieg, um sicher zu sein."

...wenn Halle heute gewinnt? Dann würde der HFC in jedem Fall sein 5- Punkte-Polster auf die Abstiegszone halten. Bei dann noch zwei ausbleibenden Spieltagen sollte das für den Klassenerhalt wohl reichen.

Die HFC-Kicker werden gute Erinnerungen an Duisburg haben. Im Hinspiel erzielte Terrence Boyd mit einem spektakulären Last-Minute-Treffer das Tor zum 1:0-Endstand.

MSV hofft auf Stoppelkamp

Hoffnung macht vor allem die mögliche Rückkehr von Routinier Moritz Stoppelkamp. Der MSV-Kapitän ist mit 14 Toren und zehn Vorlagen Dreh- und Angelpunkt in der Duisburger Offensive und fehlten in den letzten Partien an allen Ecken und Enden.