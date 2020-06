Dass die Jenaer noch mit Kampfgeist dabei sind, bewiesen sie am letzten Spieltag, als sie beim Halleschen FC zum Torspektakel beitrugen und immerhin drei Treffer erzielten. Am Ende hieß es dann 3:5.

Jena-Sieg im Hinspiel

Nutzt zwar nichts mehr, dennoch haben die Thüringer gute Erinnerungen an das Hinspiel. Im Stadion an der Grünwalder Straße gewann der FCC mit 3:2. Sollte noch einmal so ein Husarenstück gelingen?