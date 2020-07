Rechenspiele Nun: Bevor Sie gerade in Ihren Schränken wühlen, um Ihre Mathe-Unterlagen aus der Schule wiederzufinden - wir rechnen für Sie alles durch und haben unsere Augen und Ohren überall.

Blick nach Ingolstadt und Halle Es könnte auch passieren, dass sich beide Mannschaften noch retten. Dann nämlich, wenn sie heute Remis spielen, am letzten Spieltag beide gewinnen und entweder der HFC oder der FCM sowie Preußen Münster patzen. Deshalb lohnt sich heute auch ein Blick nach Ingolstadt, wo Magdeburg spielt, und nach Halle, wo Kaiserslautern zu Gast ist.

Blick nach Münster Aber wir müssen natürlich auch immer wieder einen Blick auf die anderen Spiele werfen. Vor allem nach Münster: Sollten die Preußen gegen Meppen gewinnen, wird sich der Abstiegskampf auf jeden Fall erst am letzten Spieltag entscheiden. Egal in welche Richtung.

Rechenspiele Das hört sich alles recht kompliziert an. Aus mitteldeutscher Sicht vereinfach dargestellt: Wenn Zwickau verliert, wird Zwickau aller Voraussicht nach absteigen. Wenn Chemnitz gewinnt, könnte (!) Chemnitz bereits heute die Klasse halten.

Rechenspiele Dann fangen wir mal langsam an mit Rechenspielen. Es könnte nämlich sein, dass der Abstiegskampf bereits heute Abend vorentschieden ist. Dann nämlich, wenn Chemnitz in Zwickau gewinnt, parallel Münster gegen Meppen höchstens einen Punkt holt und Magdeburg in Ingolstadt mindestens ein Unentschieden gelingt.

Rückblick Auch Chemnitz zeigte Moral und sicherte sich durch ein spätes Tor von Dejan Bozic noch ein Unentschieden beim KFC Uerdingen.

Rückblick Rückblick auf das vergangene Wochenende - was war das für eine Endphase im Heimauftritt des FSV Zwickau gegen den Aufstiegsaspiranten Eintracht Braunschweig? Das Team von Joe Enochs schlug in den letzten Minuten doppelt zu.

Ausgangslage Bei einem Unentschieden jedoch könnten sich am Ende des Tages beide Teams in der Abstiegszone befinden - dann nämlich, wenn Preußen Münster parallel einen hohen Sieg gegen den SV Meppen einfährt. Außerdem für den Abstiegskampf wichtig: die Duelle Ingolstadt - Magdeburg und Halle - Kaiserslautern.

Ausgangslage Der CFC, der Aufsteiger, ist 16. mit 41 Punkten. Der FSV, der zuletzt dreimal in Folge den Klassenerhalt in der 3. Liga geschafft hat, steht mit einem Punkt weniger und leicht besserem Torverhältnis auf dem ersten Abstiegsplatz. Das heißt: Wer am Mittwoch gewinnt, hat den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag am Samstag in der eigenen Hand.