Ticker

Steinborn in der Startelf Die Aufstellungen sind da - wie bereits angedeutet, rückt Hinspieltorschütze Matthias Steinborn in die erste Elf.

Nur noch wenige Stunden Der große Tag ist gekommen. Ab 16 Uhr entscheidet sich, ob es der 1. FC Lok Leipzig tatsächlich in die 3. Liga schafft.

Verein hat Hausaufgaben erfüllt Die beste Nachricht für den Verein kam am Montag aus der DFB- Verbandszentrale in Frankfurt/Main: Der 1. FC Lok hat die Lizenz für die 3. Liga erhalten. Jetzt muss nur noch Wolfgang Wolfs Mannschaft ihre letzte Hürde überspringen - so schwer sie auch ist.

Adler vom Aufstieg überzeugt Für Nicky Adler wird es vorerst die letzte Partie in Diensten des FCL. Der langjährige Profi (u.a. 1860, FCN und Aue) & aktuelle Co-Trainer beginnt einen Job in der Lebensmittelbranche. Doch vorher das Highlight auf der Alm: "Unsere Mannschaft ist immer über sich hinausgewachsen, wenn sie musste und den Druck hatte. Ich bin überzeugt vom Aufstieg."

Vertrauen in die Büffelherde Torwartroutinier Benjamin Kirsten konnte aufgrund einer schweren Knieverletzung in dieser Saison keine Spielminute absolvieren. Momentan erholt sich Kirsten in Leverkusen von einer Meniskustransplantation und drückt von dort aus die Daumen: "Unsere Spieler sind Büffel, Maschinen. Will, Herzblut, Leidenschaft entscheiden morgen", sagte er dem MDR.

Schinke: "Positive Aufregung" Paul Schinke, der von 2000 bis 2004 noch in der Jugend des VfB spielte, 2015 nach Probstheida zurückkehrte und seitdem bereits 158 Pflichtspiele für den FCL absolvierte, sagte dem MDR vorfreudig optimistisch: "Es ist eine positive Aufregung. Vor dem Hinspiel wussten wir noch nicht so ganz, wo wir stehen, jetzt habe ich ein deutlich besseres Gefühl"

Capretti: "Höllisch aufpassen" Trotz des 2:2 haben die wuchtigen Blau-Gelben bei Verls Trainer Guerino Capretti mächtig Eindruck hinterlassen: "Lok ist eine Mannschaft, die immer gefährlich sein kann. Jeder hinten rausgeschlagene Ball landet irgendwie bei uns vorm Sechzehner, jeder Einwurf wird scharf gemacht, da müssen wir die ganze Zeit höllisch aufpassen."

"Müssen voll auf Sieg spielen" Verl-Torschütze Patrick Schikowski gab dem "Reviersport" diesbezüglich zu Protokoll: "Es ist ein gutes Ergebnis. Trotzdem ändert es nicht viel an unserer Ausgangsposition. Wir müssen und werden auch im Rückspiel voll auf Sieg spielen. Anders können wir ja auch nicht. Wir sind keine Mannschaft, die auf ein 0:0 oder 1:1 spielen kann."

Verl im Vorteil Zahlenspielerei: Durch das Auswärtsremis geht der SC Verl mit einem gewissen Vorteil ins Spiel. Lok muss gewinnen oder braucht mindestens ein 3:3. Dem SCV würde bereits ein 0:0 oder 1:1 genügen. Ein erneutes 2:2 - logisch - würde eine 30-minütige Verlängerung mit potenziellem Elfmeterschießen bedeuten.

22-jährige Leidenszeit zu Ende? 1998 übrigens stieg der VfB Leipzig aus der 2. Liga ab - der Beginn einer beispiellosen Talfahrt für den Probstheidaer Traditionsverein, die in zwei Insolvenzen und der Neugründung des 1. FC Lok vor knapp 17 Jahren gipfelte. Nun steht die Tür zur Rückkehr in den Profifußball sperrangelweit offen.

"Fünf Gedanken gleichzeitig" "Ich habe die ganze Nacht gerätselt, was da im Kopf vorgegangen ist - im Endeffekt waren es fünf Gedanken gleichzeitig", gestand der im Winter aus Nordhausen gekommene Schlussmann am Tag danach. Das Gute an der Sache: Schon am Dienstag kann der 23-Jährige alles vergessen machen.

Wolf stützt Guderitz Der große Pechvogel des Hinspiels war natürlich Lok-Keeper Fabian Guderitz mit seinem Slapstick- Fauxpas zum 2:2 kurz vor Schluss. "Die komplette Mannschaft hat ihn aufgerichtet - und das macht sie aus. Wenn jetzt viele meinen, wir müssten den Torwart wechseln, sind sie schief gewickelt. Fabi wird spielen", betonte Trainer Wolfgang Wolf.

Schlafen wie Figo & Ronaldo Bis zum Spiel ziehen sich die Blau- Gelben ins gut 30 Minuten entfernte ostwestfälische Dörfchen Marienfeld zurück. Im dortigen Schlosshotel Klosterpforte verbrachte das portugiesische Nationalteam die WM 2006. Luis Figo, Cristiano Ronaldo und Co. drangen bis ins Halbfinale vor & verloren letztendlich das Spiel um Platz 3 mit 1:3 gegen die DFB-Elf.

Auf der Bielefelder Alm Nachdem die NRW-Landesregierung aufgrund des Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh auch das Spiel in Verl untersagte, treten die beiden Kontrahenten am Dienstagnachmittag auf der traditionsreichen Bielefelder Alm von Bundesliga- Aufsteiger Arminia an.