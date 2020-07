Weichenstellung

Und genau für diese Aufbauarbeit haben die Klubverantwortlichen um Sportdirektor Tobias Werner in der vergangenen Woche Dirk Kunert als Cheftrainer vom Berliner AK abgeworben. Der 52-Jährige feierte in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht zuletzt bei Hertha BSC und in Wolfsburg Deutsche Meistertitel mit den U17- und U19-Junioren.