Wer bleibt in der Liga? Zwickau oder Chemnitz - nur ein sächsisches Team kann sich retten. Das andere Team muss in die Regionalliga.

Nach acht Jahren Drittklassigkeit kämpft Hansa heute um die Rückkehr in die 2. Liga. Jens Härtel lässt sich auf der Bank permanent über alle Spielstände informieren.

Hansas letzte Aufstiegshoffnung

Hansa darf in die Aufstiegsrelegation gegen Nürnberg, wenn... ...man selbst siegt, Ingolstadt in München und Duisburg gegen Haching aber nicht gewinnen. ...Ingolstadt in München nicht gewinnt, Duisburg gegen Haching siegt und man selbst mit vier Toren mehr Abstand gewinnt als Duisburg gegen Haching.