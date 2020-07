Der HFC tritt in Würzburg wohl ohne Kapitän Sebastian Mai und Mittelstürmer Terrence Boyd an. Das meldet die gewöhnlich bestens informierte "Mitteldeutsche Zeitung".

Die Pressekonferenz gestaltete Kickers-Trainer Michael Schiele als One-Man-Show: In 148 Sekunden stimmte er ein. Fragen wollte er keine.

Gewinnt aber Halle in Würzburg, dann dürfte Ingolstadt (bessere Tordifferenz als die Kickers) nicht gleichzeitig bei 1860 München gewinnen.

Bereits ein Remis würde zum Aufstieg in die 2. Liga reichen. Und das trotz eines bitteren 1:5 am Mittwoch bei Viktoria Köln.

Während es für den HFC so gesehen um nichts mehr geht, sieht es bei Gegner Würzburg ganz anders aus. Den Relegationsplatz haben sie sicher.

"Retter"

Am Ende schaffte es Trainer Florian Schnorrenberg den HFC in sichere Gefilde zu führen: Drei Siege, drei Remis und nur eine Niederlage - eine starke Bilanz des Ex- Großaspachers.